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У червоній водолазці та сірому жакеті: новий вихід княгині Шарлін

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У червоній водолазці та сірому жакеті: новий вихід княгині Шарлін

Княгиня Шарлін та князь Альбер II, фото Ерік Матон / Фото: Офіційна сторінка князівської пари Монако в Facebook

Князь Альбер II і княгиня Шарлін вітали Світло Землі з Віфлеєму в княжому палаці в Монако.

На заході Її Світлість Шарлін з'явилася у двобортному вовняному жакеті від Dries Van Noten, вартістю 1620 доларів, під яким була червона водолазка і до якого княгиня підібрала чорні штани.

Шарлін мала її фірмове укладання, легкий денний макіяж на обличчі та сережки-цвяшки з діамантами у вухах. На пальці у неї виблискувала заручальна каблучка з грушоподібним діамантом.

Князь Альбер II теж був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та у світлій краватці.

Також днями ми показували вихід княгині Шарлін на святковому заході в Монако, де вона також з'явилася у штанях та довгому пальті.

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Дата публікації
Перегляди
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