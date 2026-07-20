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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
1 хв

У червоно білих-луках: як королева Летиція та її доньки синхронізували образи, щоб підтримати іспанську збірну

Враховуючи протокольну неможливість одягнути офіційну футболку національної збірної у президентській ложі, королева Летиція та її доньки — Леонор та Софія — підібрали вбрання в єдиній кольоровій гамі з білого та червоного кольорів.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Інфанта Софія, королева Летиція, принцеса Леонор

Інфанта Софія, королева Летиція, принцеса Леонор / © Getty Images

Члени королівської родини, включаючи короля Філіпа VI в елегантній краватці, створили ідеальну кольорову гаму з білого та червоного на честь збірної Іспанії з футболу, вболіваючи за команду на чемпіонаті світу з футболу в США.

Королева Летиція дістала зі свого гардеробу одну з найвдаліших речей: яскраво-червону сукню від Adolfo Dominguez. Це сукня А-силуету, зшита зі струмливої тканини. Королева доповнила її сережками Gold&Roses з 18-каратного рожевого золота з діамантами та рубінами та своєю улюбленою каблучкою Coreterno.

Інфанта Софія, королева Летиція та принцеса Леонор / © Getty Images

Інфанта Софія, королева Летиція та принцеса Леонор / © Getty Images

Дочки короля та королеви ідеально гармонували з образом своєї матері, використовуючи гру контрастів. Принцеса Леонор обрала біле вбрання, одягнувши вишукану блузку від Zara. Блузка виділяється класичним коміром і ефектним драпуванням на талії. Леонор доповнила свій образ червоними штанями та туфлями тілесного кольору.

Інфанта Софія обрала основний колір, одягнувши блузку дуже привабливого, яскраво-червоного кольору. Вона була вільного крою, з трохи піднесеним декольте та рукавами три чверті. Софія доповнила блузку штанями-палацо кремового кольору та балетками тілесного кольору від Magrit.

Інфанта Софія, королева Летиція, принцеса Леонор / © Getty Images

Інфанта Софія, королева Летиція, принцеса Леонор / © Getty Images

Король Філіп VI був у костюмі та сорочці, а яскравим акцентом його образу стала червона краватка.

Король Філіпп VI з кубком чемпіонів світу / © Getty Images

Король Філіпп VI з кубком чемпіонів світу / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
178
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