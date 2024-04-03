У червоно-чорній сукні: красива королева Ранія на зустрічі з жінками Джераша

Королева Йорданії поділилася у своєму блогу в Instagram знімками з чергового робочого заходу.

Її Величність продемонструвала на публіці в образ у чорній довгій сукні, прикрашеній червоними та помаранчевими смугами, доповнивши вбрання замшевими туфлями Jennifer Chamandi та клатчем Elena Ghisellini з червоного атласу та оксамиту. У неї на шиї було кольє із зеленим каменем, а у вухах сережки. Волосся королева зібрала у зачіску та зробила насичений макіяж.

Королева Ранія провела вечір Рамадану серед жінок міста Джераш, про що й розповіла своїм підписникам.

"Було дуже приємно провести цей вечір Рамадану серед теплих та щирих жінок Джераша", — написала Ранія.

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Нагадаємо, днем раніше ми показували вам образ королеви Йорданії під час її зустрічі з першою леді Єгипту.

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