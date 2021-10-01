У червоно-кораловому костюмі: королева Матильда захопила яскравим аутфітом

Королева Матильда продовжує виконувати свої королівські обов'язки і з'являтися на публіці в нових яскравих образах.

Цієї осені в гардеробі дружини бельгійського короля Філіпа переважають яскраві відтінки. На зустріч із заступницею міністра охорони здоров'я Греції Зої Рапті Матильда приїхала в червоно-кораловому костюмі, який складався з блузи з середньої довжини рукавами і штанів-кльош зі стрілками.

Королева Матильда / Getty Images

Лук Її Величності прекрасно поєднувався зі світлими туфлями-човниками із замші і маленьким золотистим клатчем, що пасував до широкого золотого браслету на зап'ясті і годинника на золотому металевому ремінці. У вухах у королеви були золоті сережки-підвіски, а на обличчі захисна маска і легкий макіяж. Зачіска Її Величності практично не змінюється від виходу до виходу, Матильда прихильниця класичного стилю.

Королева Матильда / Getty Images

Матильда була присутня на презентації Всесвітньої загальноєвропейської коаліції з психічного здоров'я в Брюсселі.

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