У червоному аутфіті та квіткових сережках: королева Максима з чоловіком-королем у Нью-Йорку

Королева Максима та король Віллем-Олександр прибули, щоб відсвяткувати 15-ту річницю королеви Максими на посаді спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань інклюзивного фінансування та започаткування її нової діяльності в ООН з питань фінансового здоров'я.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Максима одяглася в червону блузку з V-подібним вирізом на декольте і розрізами на рукавах і штани-кльош з поясом, що підкреслює талію. Взула шкіряні туфлі-човники на підборах коричневого кольору і в руках тримала коричневий клатч зі шкіри. В вухах королеви були подвійні квіткові сережки, на обличчі насичений макіяж очей і помада на губах. Король одягнув темно-синій костюм у смужку, білу сорочку та блакитну краватку в принт.

На своїй новій посаді королева зосередиться на розвитку фінансових послуг, які задовольняють потреби людей та справді сприяють фінансовому здоров'ю.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно на урочистому банкеті в Нідерландах королева Максима з'явилася у ніжно-блакитній сукні без бретельок з мереживним бюстом та тонким поясом на талії від Maison Valentino, якій 13 років.

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