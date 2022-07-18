Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У червоному бікіні і солом'яному капелюсі: переможниця "Холостяка-11" відпочиває у Хорватії

Дата публікації
Перегляди
1012
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У червоному бікіні і солом'яному капелюсі: переможниця "Холостяка-11" відпочиває у Хорватії

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан потішила фоловерів світлиною у купальнику.

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан наразі перебуває за кордоном. Дівчина зізналася підписникам в Instagram, що поїхала на навчання до Великої Британії.

А зараз дівчина поїхала на відпочинок до Хорватії. В Instagram Stories вона виклала знімки звідти.

Анна показала прекрасні краєвиди.

Анна Богдан / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан
Анна Богдан / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

І потішила прихильників світлиною у червоному купальнику. Пляжний лук Богдан доповнила солом'яним капелюхом.

Анна Богдан / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

І похизувалася фігурою, коли йшла купатися.

Анна Богдан / © Instagram Анни Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

"Тут така спека, що позавчора втратила свідомість", - зізналася красуня.

Нагадаємо, минулого місяця Анна зізналася, що розійшлася із головним героєм проєкту "Холостяк" Михайлом Заливакою.

Читайте також:

Наступна публікація