У червоному бікіні і солом'яному капелюсі: переможниця "Холостяка-11" відпочиває у Хорватії

Анна Богдан потішила фоловерів світлиною у купальнику.
Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан наразі перебуває за кордоном. Дівчина зізналася підписникам в Instagram, що поїхала на навчання до Великої Британії.
А зараз дівчина поїхала на відпочинок до Хорватії. В Instagram Stories вона виклала знімки звідти.
Анна показала прекрасні краєвиди.
І потішила прихильників світлиною у червоному купальнику. Пляжний лук Богдан доповнила солом'яним капелюхом.
І похизувалася фігурою, коли йшла купатися.
"Тут така спека, що позавчора втратила свідомість", - зізналася красуня.
Нагадаємо, минулого місяця Анна зізналася, що розійшлася із головним героєм проєкту "Холостяк" Михайлом Заливакою.
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