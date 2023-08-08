У червоному бікіні та джинсових мінішортах: Кері Джонсон показала кадри з відпустки

Вона попросила фоловерів допомогти визначитися з тим, які речі їй потрібні. І показала архівні кадри з минулорічної відпустки, яку Керрі провела у компанії свого чоловіка Бориса Джонсона у Словенії.

Керрі Джонсон / Фото: Instagram Керрі Джонсон

На знімках ви можете побачити її в коротких джинсових шортах та червоному купальнику. У Джонсон чудова фігура і, впевнені, після третіх пологів мало що змінилося у цьому питанні.

"Минулого року в цей час я вирушила в одну з найщасливіших подорожей до прекрасної Словенії. Якщо ви любите гірські пейзажі, неймовірні походи та велопрогулянки, купання в озерах та найсмачніші страви та вино — вам сюди! Я якраз збираюся почати збирати речі для цьогорічних літніх канікул. Допоможіть!", — підписала кадри Джонсон.

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Нагадаємо, на початку липня Керрі та Борис Джонсон знову стали батьками. У них народився другий син, якого назвали Френкі.

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