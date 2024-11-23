У червоному блейзері і штанях-кльош: Бріжит Макрон позувала на криголамі у Чилі

Перша леді Франції з чоловіком перебувають із робочим візитом у Чилі.
Бріжит Макрон супроводжує чоловіка, президента Франції Еммануеля Макрона, в офіційній поїздці до Чилі. Вони побували на криголамі Військово-морських сил Чилі.
Позувала перша леді у стильному образі. На ній був червоний двобортний блейзер із чорними ґудзиками і чорні штани-кльош. Аутфіт Бріжит доповнила чорними ботильйонами на високих платформах і підборах, а також невеликою сумочкою із золотою фурнітурою.
Пані Макрон доповнила лук об'ємною перукою, чорними сонцезахисними окулярами, годинником зі шкіряним ремінцем і каблучками.
Нагадаємо, Бріжит Макрон в елегантному пальті й сукні-футлярі продемонструвала стрункі ноги.
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