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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
353
Час на прочитання
1 хв

У червоному джемпері та молочній спідниці: яскрава королева Летиція відвідала університет

Королева Летиція відвідала Центр досліджень розуму, мозку та поведінки в Університеті Гранади, а у палаці поділилися фотографіями.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

У цьому університеті вивчають функціонування людського розуму.

Цього дня Летиція була одягнена в молочну спідницю від Adolfo Dominguez і червоний джемпер від Hugo Boss, в руках тримала червоний клатч і взула нюдові туфлі-човники на невисоких підборах.

Королева Летиція

Королева Летиція

З прикрас на королеві були сережки-висячки та її улюблене каблучка Coreterno. Її волосся було розпущене, а на обличчі лаконічний макіяж.

Королева Летиція

Королева Летиція

Нещодавно королева Летиція повернулася з Кабо-Верде, де перебувала з робочим візитом.

Королева Летиція

Королева Летиція

А її чоловік король Філіпп VI з’явився на економічному форумі в Іспанії, шокувавши публіку своїм зовнішнім виглядом.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція і королева Єлизавета II / © Getty Images

Королева Летиція і королева Єлизавета II / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Вікторія Євгенія Баттенберг / © Getty Images

Вікторія Євгенія Баттенберг / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
353
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