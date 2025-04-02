У червоному джемпері та молочній спідниці: яскрава королева Летиція відвідала університет

Королева Летиція / © Getty Images

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У цьому університеті вивчають функціонування людського розуму.

Цього дня Летиція була одягнена в молочну спідницю від Adolfo Dominguez і червоний джемпер від Hugo Boss, в руках тримала червоний клатч і взула нюдові туфлі-човники на невисоких підборах.

Королева Летиція

З прикрас на королеві були сережки-висячки та її улюблене каблучка Coreterno. Її волосся було розпущене, а на обличчі лаконічний макіяж.

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Королева Летиція

Нещодавно королева Летиція повернулася з Кабо-Верде, де перебувала з робочим візитом.

Королева Летиція

А її чоловік король Філіпп VI з’явився на економічному форумі в Іспанії, шокувавши публіку своїм зовнішнім виглядом.

Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція і королева Єлизавета II / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Вікторія Євгенія Баттенберг / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images