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У червоному джемпері та молочній спідниці: яскрава королева Летиція відвідала університет
Королева Летиція відвідала Центр досліджень розуму, мозку та поведінки в Університеті Гранади, а у палаці поділилися фотографіями.
У цьому університеті вивчають функціонування людського розуму.
Цього дня Летиція була одягнена в молочну спідницю від Adolfo Dominguez і червоний джемпер від Hugo Boss, в руках тримала червоний клатч і взула нюдові туфлі-човники на невисоких підборах.
З прикрас на королеві були сережки-висячки та її улюблене каблучка Coreterno. Її волосся було розпущене, а на обличчі лаконічний макіяж.
Нещодавно королева Летиція повернулася з Кабо-Верде, де перебувала з робочим візитом.
А її чоловік король Філіпп VI з’явився на економічному форумі в Іспанії, шокувавши публіку своїм зовнішнім виглядом.