Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
97
97
Час на прочитання
1 хв
1 хв

У червоному джемпері та з улюбленою сумкою: королева Максима відвідала коледж

Для робочого візиту до Mind Us у Гарлемі королева Нідерландів Максима одягла нове стильне вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Під час візиту до коледжу Гарлема особливу увагу було приділено прихильності цього навчального закладу до психічного здоров’я молоді та ролі освіти у цьому питанні.

Королева Максима відвідала частину сесії розвитку психологічної стійкості Stay Connected. Ця сесія є частиною шкільної програми Youz Nexdoor, спрямованої на зміцнення психологічної стійкості та впевненості у собі у молоді. Потім королева поспілкувалася із представниками муніципалітету, сфери освіти та науки.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Приїхала королева на цю зустріч у сірих штанях-кльош від бренду Natan Сouture і в новому червоному пухнастому джемпері з відкритими плечима теж від цього самого Модного дому. Її лук доповнювала улюблена сіра сумка від Chanel, великі квіткові сережки та така ж каблучка, червоний манікюр, годинник на шкіряному ремінці та кілька золотих браслетів на зап’ястях. Максима розпустила волосся та зробила легкий макіяж.

А днями, нагадаємо, королева здійснила візит до королівського військового табору Marechaussee у Гардервейку, де ми побачили її з нетиповим новим гримом.

Дата публікації
Кількість переглядів
97
