У червоному джемпері та без макіяжу: принцеса Стефанія побувала на цирковому фестивалі

Принцеса Монако Стефанія відвідала 46-й Міжнародний цирковий фестиваль, який триває у Монако.
Принцеса одягла червоний подовжений джемпер і темні штани, у Стефанії знову, як і минулого виходу, зовсім не було на обличчі макіяжу, вона була в окулярах, а у вухах у неї виблискували маленькі сережки-цвяшки з камінчиками і ланцюжком.
Декількома днями раніше принцеса Стефанія була присутня на цирковому параді в Монако. Тоді вона одягла синю флісову кофту з емблемою цирку, сіру шапку-біні, на якій теж була емблема, сині джинси та темні черевики.
На цьому ж параді з'явився і князь Альбер II зі своєю родиною – дружиною княгинею Шарлін та дітьми.
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