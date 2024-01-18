У червоному джемпері та без макіяжу: принцеса Стефанія побувала на цирковому фестивалі

Принцеса одягла червоний подовжений джемпер і темні штани, у Стефанії знову, як і минулого виходу, зовсім не було на обличчі макіяжу, вона була в окулярах, а у вухах у неї виблискували маленькі сережки-цвяшки з камінчиками і ланцюжком.

Принцеса Стефанія / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше принцеса Стефанія була присутня на цирковому параді в Монако. Тоді вона одягла синю флісову кофту з емблемою цирку, сіру шапку-біні, на якій теж була емблема, сині джинси та темні черевики.

Принцеса Монако Стефанія / Фото: Getty Images

На цьому ж параді з'явився і князь Альбер II зі своєю родиною – дружиною княгинею Шарлін та дітьми.

Читайте також: