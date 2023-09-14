У червоному капелюсі і смугастому пальті: яскрава королева Маргрете II вийшла у світ

83-річна королева Данії з'явилася на публіці, як завжди, у яскравому луку.

Маргрете II, яка сидить на данському троні вже понад 50 років, невпинно виконує свій королівський обов'язок. Днями монархиня відвідала ратушу муніципалітету Алерод у Данії.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева прибула туди у смугастому пальті, до якого підібрала щось червоне під низ, капелюх до тону, шкіряні рукавички та чорну сумку від Chanel. Маргрете II дуже любить аксесуари цього французького бренду.

Нігті королеви цього разу були нафарбовані темно-червоним лаком, у вухах у неї були сережки у формі сердець, а на грудях пришпилена золота брошка. Маргрете незмінно була із тростиною та у взутті без підборів.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

А буквально минулого тижня королева зустрічалася із данською акторкою Конні Нільсен. Того дня на Її Величності був червоний картатий жакет, під яким була біла кофта і підібрана йому в тон червона спідниця довжини міді.

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