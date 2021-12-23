У червоному кардигані та з гарною зачіскою: герцогиня Кейт прикрасила ялинки у Вестмінстерському абатстві

У червоному кардигані та з гарною зачіскою: герцогиня Кейт прикрасила ялинки у Вестмінстерському абатстві

Кейт та Вільям продовжують створювати святкову атмосферу навколо.

На офіційній сторінці в Instagram були опубліковані знімки, на яких Кейт допомагає прикрашати ялинки у Вестмінстерському аббатстві.

Герцогиня Кембриджська одягнена в червоний короткий кардиган від Miu Miu з м'якого кашеміру, під який вона підібрала білу сорочку і поєднала його з чорними штанами кльош. У герцогині розпущене каштанове волосся, яке накручене гарними локонами, Кейт усміхається і, схоже, цього дня вона дуже весело проводила час.

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Вчора, нагадаємо, ми показували вам відео із різдвяного концерту у Вестмінстерському абатстві. Концерт покажуть на британському телебаченні напередодні Різдва каналом ITV. У твітері телеканалу опублікували короткий ролик із концерту, у ролику британська співачка Еллі Голдінг співає пісню про Різдво.

Герцогиня Кембриджська на різдвяному концерті / Associated Press

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