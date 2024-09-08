У червоному комбінезоні на одне плече: княгиня Шарлін зачарувала новим образом

Цього разу 46-річна Шарлін з'явилася на публіці в червоному комбінезоні на одне плече з коричневим шкіряним поясом, що підкреслює талію. У Шарлін було розпущене біляве волосся, у вухах у неї були золоті сережки-висячки, одягла на палець заручальну каблучку з діамантом і була взута в коричневі туфлі-човники на підборах. У макіяжі Шарлін зробила трохи акцент на очах і теракотовою помадою підкреслила губи.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Князь Альбер II одягнув білу сорочку, чорний піджак і пісочні штани, а взутий був у шкіряні чорні туфлі. У схожому аутфіті був його син принц Жак, він також одягнув пісочні штани, білу сорочку та темно-синій піджак. А його сестра принцеса Габріелла була в молочно-білій сукні довжини до колін і босоніжках.

Княгиня Шарлін із чоловіком Альбером II та дітьми / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам образ княгині Шарлін у комбінезоні з принтом та в окулярах від Louis Vuitton, коли вона разом із чоловіком відвідала водно-велосипедний заїзд Crossing Calvi-Monaco 2024 у Монако.

Княгиня Шарлін із чоловіком Альбером II та дітьми / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Читайте також:

Княгиня Монако Шарлін — гарні вбрання дружини Альбера II (14 фото)