У червоному комбінезоні на одне плече: княгиня Шарлін зачарувала новим образом

Князь Альбер II та княгиня Шарлін разом із дітьми відвідали традиційний пікнік у Монако.
Цього разу 46-річна Шарлін з'явилася на публіці в червоному комбінезоні на одне плече з коричневим шкіряним поясом, що підкреслює талію. У Шарлін було розпущене біляве волосся, у вухах у неї були золоті сережки-висячки, одягла на палець заручальну каблучку з діамантом і була взута в коричневі туфлі-човники на підборах. У макіяжі Шарлін зробила трохи акцент на очах і теракотовою помадою підкреслила губи.
Князь Альбер II одягнув білу сорочку, чорний піджак і пісочні штани, а взутий був у шкіряні чорні туфлі. У схожому аутфіті був його син принц Жак, він також одягнув пісочні штани, білу сорочку та темно-синій піджак. А його сестра принцеса Габріелла була в молочно-білій сукні довжини до колін і босоніжках.
Раніше ми показували вам образ княгині Шарлін у комбінезоні з принтом та в окулярах від Louis Vuitton, коли вона разом із чоловіком відвідала водно-велосипедний заїзд Crossing Calvi-Monaco 2024 у Монако.
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