У червоному комбінезоні та босоніжках: королева Мері сходила з чоловіком на церемонію

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

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Монарша пара прибула вчора на церемонію відкриття головування Данії в ЄС у міській ратуші Орхуса. Королева Мері вбралася цього дня в червоний комбінезон без рукавів і з широкими штанинами, поєднавши вбрання з босоніжками на підборах, а в руці тримала молочно-білий жакет і букет квітів.

Королева зібрала волосся в зачіску, зробила насичений макіяж очей і підкреслила губи блиском, у вухах у неї виблискували сережки-цвяшки з діамантами.

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Король Фредерік був у чорному костюмі, білій сорочці та з краваткою, а взутий у шкіряні туфлі.

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Того ж дня вдень королева Мері зустрілася з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен і обрала для цього біло-рожевий аутфіт.

Урсула фон дер Ляєн, Метте Фредеріксен і королева Мері / © Getty Images