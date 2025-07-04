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У червоному комбінезоні та босоніжках: королева Мері сходила з чоловіком на церемонію
Королева Данії Мері з’явилася на громадському заході зі своїм чоловіком королем Фредеріком X.
Монарша пара прибула вчора на церемонію відкриття головування Данії в ЄС у міській ратуші Орхуса. Королева Мері вбралася цього дня в червоний комбінезон без рукавів і з широкими штанинами, поєднавши вбрання з босоніжками на підборах, а в руці тримала молочно-білий жакет і букет квітів.
Королева зібрала волосся в зачіску, зробила насичений макіяж очей і підкреслила губи блиском, у вухах у неї виблискували сережки-цвяшки з діамантами.
Король Фредерік був у чорному костюмі, білій сорочці та з краваткою, а взутий у шкіряні туфлі.
Того ж дня вдень королева Мері зустрілася з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен і обрала для цього біло-рожевий аутфіт.