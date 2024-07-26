У червоному комбінезоні та золотих босоніжках: розкішна королева Мері на урочистому обіді в Парижі

Король Фредерік X та королева Мері були присутні на вечері МОК у Луврі перед церемонією відкриття Олімпійських ігор 2024 року, які стартують 26 червня у Парижі.

Королівське подружжя було зазнімковане з президентом МОК Томасом Бахом та його дружиною Клаудією Бах. Королева Мері носила цього дня червоний комбінезон від Max Mara з тонким поясом на талії, взула золоті босоніжки Ferragamo і в руках тримала золотий клатч Anya Hindmarch. Королівський образ доповнило розкішне укладання, макіяж, кілька золотих браслетів на зап'ястя та світлий манікюр.

Король Фредерік X та королева Мері з президентом МОК Томасом Бахом та його дружиною Клаудією Бах у Парижі / Фото: Getty Images

Король Фредерік X також був гарний у синьому костюмі, білій сорочці та смугастій краватці. Вони обоє усміхалися, позуючи на камери фотографів.

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Associated Press

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Associated Press

Також урочистий захід відвідало королівське подружжя Іспанії, королева Летиція обрала для виходу ефектне вбрання від французького Модного дому Dior.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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