У червоному комбінезоні та золотих босоніжках: розкішна королева Мері на урочистому обіді в Парижі

Король Фредерік X та королева Мері були присутні на вечері МОК у Луврі перед церемонією відкриття Олімпійських ігор 2024 року, які стартують 26 червня у Парижі.
Королівське подружжя було зазнімковане з президентом МОК Томасом Бахом та його дружиною Клаудією Бах. Королева Мері носила цього дня червоний комбінезон від Max Mara з тонким поясом на талії, взула золоті босоніжки Ferragamo і в руках тримала золотий клатч Anya Hindmarch. Королівський образ доповнило розкішне укладання, макіяж, кілька золотих браслетів на зап'ястя та світлий манікюр.
Король Фредерік X також був гарний у синьому костюмі, білій сорочці та смугастій краватці. Вони обоє усміхалися, позуючи на камери фотографів.
Також урочистий захід відвідало королівське подружжя Іспанії, королева Летиція обрала для виходу ефектне вбрання від французького Модного дому Dior.
Нагадаємо, ми зібрали для вас 12 фільмів про спорт та спортсменів, які буде цікаво подивитися напередодні Олімпіади.
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