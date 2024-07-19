У червоному комбінезоні з декольте: розкішна княгиня Шарлін на виставці у Монако

Пара мала розкішний та гламурний вигялд. Цей відтінок вбрання дуже личив княгині.

18 липня князь Монако Альбер II та його дружина княгиня Шарлін відвідали виставку "Олімпійський вогонь крізь століття", яка відбулася в Grimaldi Forum — великому сучасному конгресцентрі, розташованому на березі моря у східному районі Монако. Він названий на честь чинної сім'ї князівства — Грімальді.

Ця виставка організована з нагоди сторіччя від дня отримання золотої медалі Джона Б. Келлі з веслування, дідуся князя Альбера та батька його матері – Грейс Келлі.

На заході Шарлін з'явилася у розкішному червоному комбінезоні від Модного дому Elie Saab. Комбінезон не мав рукавів, проте його прикрашало глибоке V-подібне декольте із золотою пряжкою та драпіруванням на грудях. Також комбінезон мав штани-кльош зі стрілками. Завершила вона образ лаконічними сережками, елегантним укладанням та макіяжем із червоною помадою. Цей відтінок шалено личив княгині.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Чоловік княгині Альбер II з'явився на заході у стандартному для себе вбранні — він поєднав сорочку, краватку з гербом, піджак та світлі штани.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Для вечірніх виходів Шарлін вибирає комбінезони досить часто. Раніше вона продемонструвала подібний лук від Elie Saab, але білого кольору на церемонії закриття 63-го Телевізійного фестивалю в Монте-Карло.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

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