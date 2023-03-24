У червоному комбінезоні з квітковим принтом: гарна дружина прем’єр-міністра Канади зустрілася з Байденами

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і його дружина Софія Грегуар Трюдо вчора, 23 березня, зустрічали у себе в гостях, біля котеджу Рідо, президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден, які приїхали до Оттави з робочим візитом.

Джо і Джилл Байдени, Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Джо і Джилл Байдени, Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Софія постала там у гарному аутфіті. На ній був червоний комбінезон із квітковим принтом, штанями-кльош і V-подібним вирізом. У ньому Трюдо мала стрункий вигляд.

Джо і Джилл Байдени, Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями-човниками. Грегуар розпустила волосся, а в макіяжі зробила акцент на чорних стрілках. У вухах у неї були довгі золоті сережки з блакитними каменями, а на руці – срібна каблучка з блакитним камінчиком.

Джо і Джилл Байдени, Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Джилл Байден продемонструвала на зустрічі ефектний лук у блакитній сукні з вирізом та імітацією лацканів, прикрашених стразами, і чорних слінгбеках від Dior.

Джо і Джилл Байдени, Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Джо і Джилл Байдени, Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо / Фото: Associated Press

Нагадаємо, в аеропорту імені Феліпе Анхелеса у Мексиці Грегуар з'явилася у легкій білій сукні міді з блакитним принтом, який нагадував вишивку, і ґудзиками в зоні декольте.

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