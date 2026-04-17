У червоному костюмі і з сережками-люстрами: красива Джорджа Мелоні зустрілася з Макроном у Парижі
Прем’єр-міністерка Італії у яскравому вбранні прибула на міжнародну зустріч у Франції.
Президент Франції Еммануель Макрон тепло зустрів біля Єлисейського палацу в Парижі прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, яка прибула на міжнародну зустріч лідерів щодо судноплавства в Ормузькій протоці.
Прем’єрка з’явилася там у яскравому діловому образі. На ній був червоний костюм, який складався з однобортного жакета і штанів-палацо зі стрілками, та біла сорчока. Вбрання вона скомбінувала з червоними лакованими гостроносими туфлями на шпильках.
Мелоні зробила гарну зачіску з локонами, макіяж смокі-айс, губи нафарбувала червоною помадою, а вуха прикрасила сережками-люстрами з червоними намистинами.
Емануель був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку й чорну краватку, які скомбінував із чорними туфлями.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні на зустрічі з Володимиром Зеленським постала в костюмі темно-асфальтного відтінку і чорних туфлях.