ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
1 хв

У червоному костюмі і зі стьобаним клатчем: Бріжит Макрон з чоловіком зустрілися з прем’єром Великої Британії

Перша леді Франції зробила ставку на насичений колір і доповнила елегантний костюм контрастними чорними аксесуарами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Бріжит та Еммануель Макрони

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит прибули на Даунінг-стріт, 10, де зустрілися з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та його дружиною Марі-Франс ван Геел.

Енді Бернем і Марі-Франс ван Геел, Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Енді Бернем і Марі-Франс ван Геел, Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Для офіційної зустрічі перша леді Франції обрала ефектний костюм насиченого червоного кольору, який складався з приталеного жакета і вузьких штанів зі стрілками, укорочених до щиколоток.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Жакет мав комір-стійку, чітку лінію плечей і двобортну застібку на контрастні чорні ґудзики. Декоративні клапани на кишенях і графічні лінії крою додали йому рис стилю мілітарі.

Образ Бріжит доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями-човниками на високих шпильках. У руці вона тримала невеликий чорний стьобаний клатч.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Також на першій леді були кілька каблучок, срібний браслет і годинник з чорним ремінцем. У неї була перука з прикореневим об’ємом і макіяж смокі-айс.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у білій сукні і замшевих туфлях сходила на виставку з британськими монархами.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie