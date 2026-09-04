У червоному костюмі і зі стьобаним клатчем: Бріжит Макрон з чоловіком зустрілися з прем’єром Великої Британії

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит прибули на Даунінг-стріт, 10, де зустрілися з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та його дружиною Марі-Франс ван Геел.

Енді Бернем і Марі-Франс ван Геел, Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Для офіційної зустрічі перша леді Франції обрала ефектний костюм насиченого червоного кольору, який складався з приталеного жакета і вузьких штанів зі стрілками, укорочених до щиколоток.

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Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Жакет мав комір-стійку, чітку лінію плечей і двобортну застібку на контрастні чорні ґудзики. Декоративні клапани на кишенях і графічні лінії крою додали йому рис стилю мілітарі.

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Образ Бріжит доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями-човниками на високих шпильках. У руці вона тримала невеликий чорний стьобаний клатч.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Також на першій леді були кілька каблучок, срібний браслет і годинник з чорним ремінцем. У неї була перука з прикореневим об’ємом і макіяж смокі-айс.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у білій сукні і замшевих туфлях сходила на виставку з британськими монархами.

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