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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

У червоному костюмі та зі стильним укладанням: Іванка Трамп відвідала захід у Білому домі

Вона прийшла підтримати батька, оскільки перша леді на заході не з'явилася.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп вирішив встановити на території Білого дому два нові флагштоки в межах «особистого проєкту», який, за його словами, він сплатив сам. Після встановлення на них підняли прапори США, і на цей захід він покликав деяких членів своєї родини, зокрема улюблену доньку Іванку.

Трамп та його родина / © Getty Images

Трамп та його родина / © Getty Images

43-річна дочка президента прийшла на захід у червоному костюмі, який включав жакет із короткими рукавами та спідницю міді, виконану на затин. Також жакет її вбрання прикрашав пояс на талії із пряжкою та кілька чорних ґудзиків.

Трамп уклала волосся у легкі локони, одягла декілька досить лаконічних прикрас та зробила денний легкий макіяж.

Трамп та його родина / © Getty Images

Трамп та його родина / © Getty Images

Також поряд з Іванкою можна було помітити її чоловіка Джареда Кушнера та їхніх трьох дітей: дочку Арабеллу і синів Теодора та Джозефа. Приєдналися до Трампів свекруха Іванки — Серіл Кушнер і свекор Чарльз Кушнер, якого після інавгурації Трампа призначили послом США у Франції.

Перша леді Меланія Трамп цього заходу у Білому домі не відвідала. Раніше її помітили з чоловіком на пікніку Конгресу на Південній галявині Білого дому, де вона з'явилася в нестандартному образі.

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

Іванка Трамп / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
94
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