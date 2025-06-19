У червоному костюмі та зі стильним укладанням: Іванка Трамп відвідала захід у Білому домі

Іванка Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп вирішив встановити на території Білого дому два нові флагштоки в межах «особистого проєкту», який, за його словами, він сплатив сам. Після встановлення на них підняли прапори США, і на цей захід він покликав деяких членів своєї родини, зокрема улюблену доньку Іванку.

Трамп та його родина / © Getty Images

43-річна дочка президента прийшла на захід у червоному костюмі, який включав жакет із короткими рукавами та спідницю міді, виконану на затин. Також жакет її вбрання прикрашав пояс на талії із пряжкою та кілька чорних ґудзиків.

Трамп уклала волосся у легкі локони, одягла декілька досить лаконічних прикрас та зробила денний легкий макіяж.

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Трамп та його родина / © Getty Images

Також поряд з Іванкою можна було помітити її чоловіка Джареда Кушнера та їхніх трьох дітей: дочку Арабеллу і синів Теодора та Джозефа. Приєдналися до Трампів свекруха Іванки — Серіл Кушнер і свекор Чарльз Кушнер, якого після інавгурації Трампа призначили послом США у Франції.

Перша леді Меланія Трамп цього заходу у Білому домі не відвідала. Раніше її помітили з чоловіком на пікніку Конгресу на Південній галявині Білого дому, де вона з'явилася в нестандартному образі.

Іванка Трамп / © Associated Press Іванка Трамп / © Associated Press Іванка Трамп / © Associated Press Іванка Трамп / © Associated Press Іванка Трамп / © Associated Press Іванка Трамп / © Associated Press Іванка Трамп / © Associated Press Іванка Трамп / © Associated Press Іванка Трамп / © Associated Press