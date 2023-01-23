У червоному костюмі і білій сорочці: прессекретарка Байдена зустрілася із журналістами

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала на черговому брифінгу у Вашингтоні новий діловий лук.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Вона одягла білу сорочку і червоний костюм, який складався із приталеного жакета і прямих штанів.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Образ Карін доповнила фірмовими кучерями, макіяжем із персиково-бежевими тінями на повіках та манікюром коричнево-рудого кольору. На руці у неї був срібний браслет, а у вухах – улюблені сережки-цвяшки.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін вийшла до преси у білому топі із хвилястою зоною декольте і штанному костюмі кольору фуксії.

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