У червоному костюмі і кедах із блискітками: Джилл Байден у стильному луку з'явилася на заході

Перша леді США червоне вбрання скомбінувала з гламурним і зручним взуттям.
Джилл Байден взяла участь у заході для педагогів з Американською федерацією вчителів та Національною освітньою асоціацією. Він відбувся в аудиторії Південного суду у комплексі Білого дому у Вашингтоні.
Там перша леді постала у діловому червоному костюмі, який складався з подовженого жакета і прямитх штанів. На ній також була червона блузка і гламурні кеди зі срібними блискітками.
Дружина президента зробила укладання з м'якими локонами, макіяж з акцентом на очах і французький манікюр. Вуха вона прикрасила сережками у вигляді зірок з камінням, шию – золотими ланцюжками з підвісками, а руки – золотим годинником, делікатним браслетом-ланцюжком і каблучкою.
Нагадаємо, Джилл Байден у трикотажній сукні і картатому жакеті з паєтками постала на дитячому івенті.
Читайте також:
- У блакитному вбранні і з сережками-зірками: красива Джилл Байден на заході в Білому домі
- Як завжди, гарна: Джилл Байден з'явилася на заході в елегантному пальті кольору бургунді
- У шкіряних штанях та окулярах-авіаторах: папараці заскочили Джилл Байден під час шопінгу