У червоному костюмі і кедах із блискітками: Джилл Байден у стильному луку з'явилася на заході

Джилл Байден взяла участь у заході для педагогів з Американською федерацією вчителів та Національною освітньою асоціацією. Він відбувся в аудиторії Південного суду у комплексі Білого дому у Вашингтоні.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там перша леді постала у діловому червоному костюмі, який складався з подовженого жакета і прямитх штанів. На ній також була червона блузка і гламурні кеди зі срібними блискітками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Дружина президента зробила укладання з м'якими локонами, макіяж з акцентом на очах і французький манікюр. Вуха вона прикрасила сережками у вигляді зірок з камінням, шию – золотими ланцюжками з підвісками, а руки – золотим годинником, делікатним браслетом-ланцюжком і каблучкою.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у трикотажній сукні і картатому жакеті з паєтками постала на дитячому івенті.

Читайте також:

Ефектні образи Джилл Байден (44 фото)