У червоному костюмі і леопардових туфлях: прем’єр-міністерка Латвії в ефектному образі з'явилася на саміті

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня прибула до Будапешту на саміт Європейського політичного співтовариства (ЄПС).

Володимир Зеленський і Евіка Сіліня / Фото: Associated Press

Там вона постала у червоному костюмі, який складався зі спідниці і жакета без коміра, з прихованими ґудзиками і накладними кишенями.

Евіка Сіліня на саміті у Будапешті / Фото: Associated Press

Свій діловий лук Евіка доповнила стильними леопардовими туфлями з чорними лакованими гострими носками і металевими брошками.

Евіка Сіліня / Фото: Getty Images

Сіліня зробила ідеально рівне укладання з прикореневим об'ємом і ніжний макіяж.

Нагадаємо, Евіка Сіліня у білому вбранні і з діамантовою підвіскою відвідала Велику Британію з робочим візитом.

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