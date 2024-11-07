У червоному костюмі і леопардових туфлях: прем’єр-міністерка Латвії в ефектному образі з'явилася на саміті

Евіка Сіліня продемонструвала гарний аутфіт на політичній події.
Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня прибула до Будапешту на саміт Європейського політичного співтовариства (ЄПС).
Там вона постала у червоному костюмі, який складався зі спідниці і жакета без коміра, з прихованими ґудзиками і накладними кишенями.
Свій діловий лук Евіка доповнила стильними леопардовими туфлями з чорними лакованими гострими носками і металевими брошками.
Сіліня зробила ідеально рівне укладання з прикореневим об'ємом і ніжний макіяж.
Нагадаємо, Евіка Сіліня у білому вбранні і з діамантовою підвіскою відвідала Велику Британію з робочим візитом.
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