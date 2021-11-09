У червоному костюмі і на шпильках: спікерка палати представників США на саміті у Глазго

81-річна Ненсі Пелосі обожнює яскраво одягатися і це у неї чудово виходить.
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі виступила на засіданні саміту ООН з клімату COP26 у Глазго, Шотландія. Темою саміту було вирішення проблеми глобального потепління.
Пелосі продемонструвала там ефектний діловий аутфіт. Вона поєднала червоний штанний костюм із білим топом та червоними замшевими туфлями на шпильці.
Політикиня зробила собі акуратне укладання, макіяж з акцентом на очах та прикрасила вуха золотими елегантними сережками.
На обличчя вона одягла дизайнерську чорну маску із зображенням різнокольорових змій.
Раніше Ненсі продемонструвала лук у яскравому штанному костюмі класичного крою, який доповнила білим топом та туфлями-човниками ніжно-рожевого відтінку.
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