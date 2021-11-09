У червоному костюмі і на шпильках: спікерка палати представників США на саміті у Глазго

У червоному костюмі і на шпильках: спікерка палати представників США на саміті у Глазго

81-річна Ненсі Пелосі обожнює яскраво одягатися і це у неї чудово виходить.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі виступила на засіданні саміту ООН з клімату COP26 у Глазго, Шотландія. Темою саміту було вирішення проблеми глобального потепління.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Пелосі продемонструвала там ефектний діловий аутфіт. Вона поєднала червоний штанний костюм із білим топом та червоними замшевими туфлями на шпильці.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Політикиня зробила собі акуратне укладання, макіяж з акцентом на очах та прикрасила вуха золотими елегантними сережками.

Ненсі Пелосі / Associated Press

На обличчя вона одягла дизайнерську чорну маску із зображенням різнокольорових змій.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Раніше Ненсі продемонструвала лук у яскравому штанному костюмі класичного крою, який доповнила білим топом та туфлями-човниками ніжно-рожевого відтінку.

Ненсі Пелосі / Associated Press

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