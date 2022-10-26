У червоному костюмі і перлах: Ненсі Пелосі взяла участь у саміті Кримської платформи

Спікерка палати представників США у яскравому діловому образі з'явлася на першому парламетському саміті у Хорватії.
Вчора, 25 жовтня, у Загребі відбувся перший парламентський саміт міжнародної Кримської платформи. Він минув у будинку Національної бібліотеки у столиці Хорватії.
У саміті взяла участь спікерка палати представників США Ненсі Пелосі. Фотографи зазнімкували її разом із організаторами саміту - головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком і головою Сабору Республіки Хорватія Горданом Яндроковичем.
Пелосі мала ефектний вигляд. На ній був діловий червоний штанний костюм, білий топ і червоні замшеві туфлі. Аутфіт політикиня доповнила перлинним намистом і сережками з перлами.
Акуратне укладання і макіяж із помадою вишневого відтінку завершили образ спікерки.
Нагадаємо, Пелосі приїхала на інтерв'ю у костюмі кольору індиго і лавандових човниках.
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