У червоному костюмі і перлах: Ненсі Пелосі взяла участь у саміті Кримської платформи

Спікерка палати представників США у яскравому діловому образі з'явлася на першому парламетському саміті у Хорватії.

Вчора, 25 жовтня, у Загребі відбувся перший парламентський саміт міжнародної Кримської платформи. Він минув у будинку Національної бібліотеки у столиці Хорватії.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

У саміті взяла участь спікерка палати представників США Ненсі Пелосі. Фотографи зазнімкували її разом із організаторами саміту - головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком і головою Сабору Республіки Хорватія Горданом Яндроковичем.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Пелосі мала ефектний вигляд. На ній був діловий червоний штанний костюм, білий топ і червоні замшеві туфлі. Аутфіт політикиня доповнила перлинним намистом і сережками з перлами.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Акуратне укладання і макіяж із помадою вишневого відтінку завершили образ спікерки.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Пелосі приїхала на інтерв'ю у костюмі кольору індиго і лавандових човниках.

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