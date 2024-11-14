У червоному костюмі і персиковій блузці: прессекретарка Байдена продовжує модні експерименти

Карін Жан-П’єр любить поєднувати у своїх ділових образах найрізноманітніші кольори одягу.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.
Перед журналістами вона постала у яскравому діловому луку. На Карін був червоний костюм, який складався з подовженого жакета і прямих штанів. Його прессекретарка доповнила блузкою персикового відтінку – досить цікави вийшло поєднання.
У Жан-П’єр, як завжди, була об'ємна зачіска з кучерями, макіяж із персиково-димчатими тінями і рожевою помадою. Вуха вона прикрасила улюбленими золотими сережками-кільцями з двома хвилями з камінням, а на зап'ясті були браслети.
Нагадємо, раніше Карін Жан-П’єр одягла штанний костюм трав'яного відтінку, який поєднала з блакитною водолазкою.
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