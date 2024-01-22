У червоному костюмі і блузці в горошок: новий лук прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр любить червоний колір, у якому час від часу з'являється на роботі.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала на черговому брифінгу у Вашингтоні новий діловий образ.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Вона одягла червоний костюм, який складався із подовженого жакета і прямих штанів зі стрілками, і чорно-білу сорочку у горошок і з білим коміром.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Вбрання Карін скомбінувала з чорними замшевими туфлями на шпильках. Вона уклала свої фірмові локони, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха улюбленими перлинними сережками-пусетами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр з'явилася на роботі у червоному жакеті з декоративними ґудзиками на рукавах і червоній сукні-футлярі.

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