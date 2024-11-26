У червоному костюмі і з маленьким онуком: Джилл Байден зустріла різдвяну ялинку біля Білого дому

Джилл Байден востаннє, як перша леді, зустріла біля Білого дому головний атрибут свята, яке наближається, – різдвяну ялинку. Її традиційно встановлять у Блакитній кімнаті.

Зустріти дерево вона вийшла разом зі своїм онуком – 4-річним Бо.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Ялинку привезли з Ньюленд, штат Північна Кароліна, на зеленому візку, прикрашеному різдвяними вінками і запряженому двома кіньми.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там перша леді постала у червоному костюмі, який складався з подовженого жакета і прямих штанів зі стрілками, блузці кольору айворі. На шиї вона зав'язала молочний шарф із торочкою. Взута вона була у чорні замшеві туфлі.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

У Джилл було укладання з локонами, макіяж смокі-айс, золоті сережки-квіти у вухах, ланцюжки на шиї і золоті браслети, годинник і каблучки на руках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Хлопчик був одягнений у чорний піджак із золотими ґудзиками, джинсову сорочку, джинси і темно-сині мокасини.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у сукні з принтом Vote і на шпильках зустрілася з прихильниками Камали Гарріс.

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