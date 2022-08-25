У червоному костюмі і з ніжним макіяжем: прессекретарка Байдена на брифінгу

Карін Жан-П’єр продемонструвала новий діловий лук.
Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні. У ньому взяли участь також радниця з внутрішньої політики Сьюзан Райс і заступник директора Національної економічної ради Бхаратом Рамамурті. Вони розглядали питання про нещодавно оголошений план прощення студентських позик.
Карін з'явилася перед журналістами у гарному діловому аутфіті. На ній був червоний костюм, який складався із приталеного жакету і спідниці-олівця.
Образ вона доповнила укладанням з кучерями, ніжним макіяжем із бежево-персиковими тінями і улюбленими сережками-цвяшками.
Райс була одягнена у синій жакет і білий топ із флористичним принтом. Лук вона доповнила сережками і намистом.
На Рамамурті був сірий піджак, біла сорочка і краватку у смужку.
Нагадаємо, минулого разу Жан-П’єр папараці заскочили на вулицях Нью-Йорка у банановому жакеті і штанях-палацо.
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