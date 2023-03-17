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У червоному костюмі і з плісованою хусткою: ефектний образ президентки Європейського центрального банку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У червоному костюмі і з плісованою хусткою: ефектний образ президентки Європейського центрального банку

Крістін Лагард / Фото: Associated Press

Крістін Лаґард обожнює червоний, тому її часто можна побачити у вбраннях цього кольору.

Президентка Європейського центрального банку, ексочільниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард у Франкфурті взяла участь у пресконференції щодо ухвалення рішень про ставки.

Там вона постала в яскравому діловому образі. Крістін була одягнена в червоний штанний костюм і червоний топ.

Крістін Лагард / © Getty Images
Крістін Лагард / Фото: Getty Images

На шиї Лаґард зав'язала шовкову плісовану хустку з різнокольоровим принтом, яка додала її луку вишуканості.

Крістін Лагард / © Associated Press
Крістін Лагард / Фото: Associated Press

Крістін зробила акуратне укладання, легкий макіяж і прикрасила вуха елегантними золотими сережками. На обличчі у неї були оптичні окуляри в синій оправі.

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Дата публікації
Перегляди
499
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