У червоному костюмі і з сережками-люстрами: прем’єрка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у круглому столі

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у круглому столі, який відбувся у межах саміту ЄС у Брюсселі.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Там політикиня зявилася у діловому червоному костюмі, який складався зі штанів і жакета, і в білому светрі.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Мелоні зробила ідеально рівне укладання, хоча частіше надає перевагу локонам, і макіяж із акцентом на червоній помаді. У вухах у неї були масивні сережки-люстри, а на руках – браслети і каблучки.

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на Всесвітніх зимових іграх Спеціальної Олімпіади з'явилася у стильному пальті блакитно-сірого відтінку з великими накланим кишенями, светрі в тон і штанях-кльош зі стрілками.

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