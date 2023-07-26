У червоному костюмі Schiaparelli і слігбеках: Джилл Байден продемонструвала струнку фігуру у Парижі

Перша леді США повторила образ від улюбленого бренду.
Джилл Байден у межах свого офіційного візиту до Франції взяла участь у церемонії підняття прапора США в Парижі, яка оголосила про офіційне повернення Вашингтона до складу ЮНЕСКО після 5-річної перерви.
Перша леді США зустрілася біля Єлисейського палацу зі своєю французькою колегою Бріжит Макрон. Разом із Джилл була її донька Ешлі Байден.
Перша леді США зустрілася також із генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азуле у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі.
Джилл мала чудовий вигляд в образі від улюбленого бренду Schiaparelli, у якому ми її вже бачили. На ній був червоний костюм, який складався зі спідниці за коліна і приталеного жакета із коміром-стійкою й екстравагантними золотими ґудзиками. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру дружини президента.
Аутфіт Байден доповнила чорними слінгбеками з білими стрічками J’adior від Dior, сережками-зірками з камінням і золотими браслетами та годинником. Вона зробила акуратне укладання і макіяж смокі-айс.
Нагадаємо, до Парижа Джилл Байден приїхала у лимонному костюмі і бежевих слінгбеках від Valentino.
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