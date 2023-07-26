У червоному костюмі Schiaparelli і слігбеках: Джилл Байден продемонструвала струнку фігуру у Парижі

Джилл Байден у межах свого офіційного візиту до Франції взяла участь у церемонії підняття прапора США в Парижі, яка оголосила про офіційне повернення Вашингтона до складу ЮНЕСКО після 5-річної перерви.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді США зустрілася біля Єлисейського палацу зі своєю французькою колегою Бріжит Макрон. Разом із Джилл була її донька Ешлі Байден.

Джилл Байден і Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Джилл Байден, Бріжит Макрон і Ешлі Байден / Фото: Associated Press

Перша леді США зустрілася також із генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азуле у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі.

Джилл Байден і Одрі Азуле / Фото: Associated Press

Джилл мала чудовий вигляд в образі від улюбленого бренду Schiaparelli, у якому ми її вже бачили. На ній був червоний костюм, який складався зі спідниці за коліна і приталеного жакета із коміром-стійкою й екстравагантними золотими ґудзиками. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру дружини президента.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфіт Байден доповнила чорними слінгбеками з білими стрічками J’adior від Dior, сережками-зірками з камінням і золотими браслетами та годинником. Вона зробила акуратне укладання і макіяж смокі-айс.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, до Парижа Джилл Байден приїхала у лимонному костюмі і бежевих слінгбеках від Valentino.

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