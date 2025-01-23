У червоному костюмі та лоферах: королева Летиція вийшла у світ в стильному аутфіті

Королева Летиція сьогодні знову сяяла на робочому заході в Мадриді.

Її Величність відвідала школу CEIP Cortes de Cádiz, куди приїхала у червоному штанному костюмі Hugo Boss, під жакет якого одягла чорний кашеміровий светр із круглим вирізом від Falconeri та взула лофери Martinelli на платформі.

Летиція розпустила довге волосся, мала класичний макіяж на обличчі, а у вухах золоті сережки від іспанського бренду PdPaola. Королева часто підтримує саме іспанські бренди як одягу, так і ювелірних виробів.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Днем раніше разом із королем Філіпом VI королева відвідала туристичний ярмарок FITUR 2025 у Ifema у Мадриді. Там вона з'явилася в ніжно-пудровому блейзері, у поєднанні з чорним топом і штанями-дудочками і взула замшеві туфлі-човники на невисоких підборах.

Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

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