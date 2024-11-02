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У червоному костюмі та масивних сережках: Джорджія Мелоні відвідала інтерв'ю

У червоному костюмі та масивних сережках: Джорджія Мелоні відвідала інтерв'ю

Джорджа Мелоні / Фото: Getty Images

Прем'єрміністерка Італії Джорджа Мелоні з'явилася у телепрограмі Cinque Minuti.

Політикиня обрала з такого приводу діловий, але яскравий образ, адже на ній був червоний штанний костюм, який включав класичний трохи подовжений жакет і прямі штани.

Образ вона доповнила білою строгою сорочкою, червоними туфлями на шпильках, а також кількома прикрасами, особливу увагу серед яких привернули масивні сережки.

Також Мелоні зробила гарний манікюр винного відтінку, уклала волосся у легкі локони, а на її обличчі був лаконічний макіяж із кораловою помадою на губах.

Джорджа Мелоні / © Getty Images
Джорджа Мелоні / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Мелоні — це жінка, яка стала мемом через свій вираз обличчя, що демонструва огиду та невдоволення, коли вона дивилася в спину прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.

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