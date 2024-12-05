У червоному костюмі та пальті: гарна принцеса Марі дала старт різдвяному сезону

Дружина данського принца Йоагіма – принцеса Марі – відкрила офіційний данський різдвяний місяць в універмазі Nouvelles Galeries у Ансі, у Франції.

Її Королівська Високість принцеса Марі та голова ради директорів Galeries Lafayette Group Ніколя Узе були присутні на відкритті культурної теми "Данське Різдво, зимова г'югге" у Nouvelles Galeries.

"Данські різдвяні традиції, данська культура та данські гастрономічні страви були вчора в центрі уваги, коли Її Королівська Високість принцеса Марі відкрила офіційний різдвяний місяць в універмазі Nouvelles Galeries в Ансі.

Принцеса Марі / Фото: Getty Images

Крім іншого, принцеса була присутня на відкритті світлового шоу, яке кожного грудневого вечора викликатиме спогади про північне сяйво над гренландськими пейзажами", — йдеться у повідомленні данської королівської родини в Instagram.

Принцеса Марі була в червоному штанному костюмі, поверх якого одягла червоне пальто з поясом на талії і була взута в чорні лаковані туфлі на підборах. У Марі було розпущене волосся, на обличчі легкий макіяж і золотий ланцюжок з кулоном був на шиї. Вона мала стильний та дуже святковий вигляд.

Принцеса Марі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як улюблений замок королеви Єлизавети II вже прикрасили до Різдва.

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