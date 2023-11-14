У червоному костюмі та пудрових туфлях: стильна королева Летиція сходила до музею

Королева Летиція та її чоловік король Філіп VI приїхали сьогодні на виставку "Пікассо 1906. La Gran Transformacion" у Музеї королеви Софії у Мадриді.

51-річна Летиція приїхала на захід у діловому червоному штанному костюмі від Carolina Herrera, який носить від 2019 року і доповнила його атласною блузкою Hugo Boss і пудровими туфлями на стійких підборах від італійського бренду Patrizia Pepe. Їх королева вже одягала під час зустрічі з першою леді США Джилл Байден минулого року.

У Летиції було розпущене та укладене волосся, гарний макіяж на обличчі, а у вухах сережки-краплі з діамантами та каблучка Coreterno на пальці.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король Філіп VI одягнений у сірий костюм, світло-блакитну сорочку та темно-червону краватку, а взутий у чорні шкіряні туфлі.

Після заходу королева Летиція вирушить до найближчого музею Прадо, щоб головувати на 21-й церемонії вручення міжнародної премії в галузі журналістики "Ель Мундо".

Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images