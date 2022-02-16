У червоному костюмі та з золотими сережками: 81-річна спікерка палати представників США приїхала до Ізраїлю

Ненсі Пелосі з офіційним візитом прибула до Єрусалима.
Спікерка палати представників США – Ненсі Пелосі – відвідала із дводенним робочим візитом Ізраїль. Вона взяла участь в офіційній церемонії привітання у Кнесеті, ізраїльському парламенті в Єрусалимі. В межах цього заходу політикиня поклала вінок.
Там Ненсі постала у червоному штанному костюмі та бежевому топі. Вбрання спікерка доповнила червоними туфлями на шпильках.
Пані Пелосі зробила акуратну зачіску, макіяж із червоною помадою та прикрасила вуха золотими елегантними сережками.
Раніше на пресконференції спікерка з'явилася в образі у кольорах американського прапора. На політикині була біла сукня-футляр з рукавами три чверті. Шию Ненсі прикрасила двома намистами – червоним та синім. На руці у неї був годинник і браслет, а вуха вона прикрасила великими перлинними сережками.
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