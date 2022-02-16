У червоному костюмі та з золотими сережками: 81-річна спікерка палати представників США приїхала до Ізраїлю

У червоному костюмі та з золотими сережками: 81-річна спікерка палати представників США приїхала до Ізраїлю

Ненсі Пелосі з офіційним візитом прибула до Єрусалима.

Спікерка палати представників США – Ненсі Пелосі – відвідала із дводенним робочим візитом Ізраїль. Вона взяла участь в офіційній церемонії привітання у Кнесеті, ізраїльському парламенті в Єрусалимі. В межах цього заходу політикиня поклала вінок.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Там Ненсі постала у червоному штанному костюмі та бежевому топі. Вбрання спікерка доповнила червоними туфлями на шпильках.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Пані Пелосі зробила акуратну зачіску, макіяж із червоною помадою та прикрасила вуха золотими елегантними сережками.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Раніше на пресконференції спікерка з'явилася в образі у кольорах американського прапора. На політикині була біла сукня-футляр з рукавами три чверті. Шию Ненсі прикрасила двома намистами – червоним та синім. На руці у неї був годинник і браслет, а вуха вона прикрасила великими перлинними сережками.

Ненсі Пелосі / Associated Press

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