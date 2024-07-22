У червоному костюмі від Dior і лубутенах: красива Меланія Трамп вперше за довгий час вийшла на публіку

54-річна експерша леді США мала неймовірний вигляд у вбранні, у якому ми її вже бачили.

Меланія Трамп вперше за довгий час з'явилася на публіці і продемонструвала ефектний яскравий аутфіт. Колишня перша леді США підтримала чоловіка Дональда Трампа на завершальному вечорі Національного з'їзду Республіканської партії у Мілуокі, штат Вісконсін.

Дональд і Меланія Трампи / Фото: Associated Press

Ексмодель мала прекрасний і стрункий вигляд у червоному вбранні від бренду Christian Dior, який складався з приталеного двобортного жакета і спідниці міді.

Дональд і Меланія Трампи / Фото: Associated Press

Дональд і Меланія Трампів / Фото: Associated Press

До речі, у цьому вбранні ми вже бачили пані Трамп під час їхнього з чоловіком офіційного візиту до Парижа у 2017 році. Тоді вони зустрілися з президентським подружжям Франції – Макронами.

Аутфіт Меланія доповнила червоними лакованими туфлями на високих шпильках Christian Louboutin. Волосся, яке пофарбувала у новий колір, вона уклала в локони, зробила улюблений макіяж смокі-айс, губи нафарбувала ніжно-рожевим блиском і завершила лук довгим білим манікюром та каблучками з діамантами.

Дональд і Меланія Трампи / Фото: Associated Press

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Кандидат у президенти від Республіканської партії – Дональд Трамп – був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і червону краватку, яка мала гармонійний вигляд із луком його дружини.

Дональд і Меланія Трампи / Фото: Associated Press

Коли Меланія вийшла на сцену, публіка її зустріла теплими оплесками. Вона підійшла до чоловіка, ніжно його обійняла і поцілувала.

Дональд і Меланія Трампи / Фото: Associated Press

На заході також були присутні й інші члени родини Трампів: діти Дональда – Дональд Трамп-молодший, Ерік, Іванка і Тіффані зі своїми коханими.

Родина Трампів / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп продемонструвала стильний образ у Нью-Йорку. На ній був класичний бежевий тренч від Burberry, чорна трикотажна сукня міді і чорні балетки. У руці Меланія несла чорну сумку Hermes Birkin.

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