У червоному костюмі з цікавими ґудзиками: Джилл Байден в образі від Schiaparelli з'явилася на заході

Подружжя Байденів взяло участь у церемонії, на якій головнокомандувач Міністерства оборони США склав свої повноваження. Захід відбувся на об’єднаній базі Маєр-Гендерсон-Голл, в Арлінгтоні.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Байдену там вручили пам’ятну дошку з медаллю "За видатні державні заслуги".

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді з'явилася на заході в ефектному образі. На ній був червоний костюм від Schiaparelli, який складався з жакета з асиметричним низом і спідниці-олівця. Жакет прикрашали цікаві різноманітні ґудзики з латуні, які нагадують про сюрреалістичну естетику бренду. Вбрання спеціально для першої леді створив креативний директор Schiaparelli Деніел Розберрі.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Лук Джилл доповнила червоними замшевими туфлями. У неї було красиве укладання з локонами і макіяж смокі-айс. Вуха дружина президента прикрасила золотими сережками, а руки – золотими браслетами, каблучками і годинником.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

У цьому аутфіті міс Байден виступила на заході Joining Forces у Білому домі за участю сімей військовослужбовців і ветеранів.

Нагадаємо, Джилл Байден в елегантному пальті і плісованій спідниці повернулась із канікул до Білого дому.

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