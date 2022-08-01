У червоному купальнику і з пляшкою алкоголю: Єва Лонгорія на відпочинку в Іспанії

Єва Лонгорія опублікувала в Instagram цікаву світлину з відпочинку на іспанському курорті Марбелья, куди вона поїхала разом із чоловіком Хосе Бастоною та їхнім 4-річним сином Сантьяго.

Акторка сфотографувалася у червоному купальнику із зав'язками навколо талії, який чудово сидів на її стрункій фігурі, і чорних стильних окулярах. Волосся Єва зібрала у високий хвіст, шию прикрасила – золотим кольє, а руки – браслетами.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Позувала Лонгорія на білому кріслі. У руках вона тримала пляшку алкоголю.

Ще акторка похизувалася новим стильним луком. На ній був білий топ з американською проймою, джинси-кльош і світлі туфлі-човники. У руці вона тримала рожеву сумочку.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Нагадаємо, Лонгорія відвідала галавечерю Global Gift у готелі Don Pepe у Марбельї. Для заходу вона обрала оригінальну сукню з відкритим декольте та однією бретелькою. Вбрання мало корсетний верх і асиметричний поділ, який перетікав у в'язану спідницю з невеликим шлейфом.

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