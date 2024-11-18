У червоному луку та нюдових туфлях: ефектна королева Ранія з'явилася з родиною на відкритті парламенту

Королева Ранія та король Абдалла II відвідали сьогодні відкриття чергової сесії парламенту Йорданії.
Монарша пара відкрила 20-ту сесію парламенту. Королева Ранія з'явилася на заході в ефектному червоному аутфіті – блузці з краваткою та плісованій спідниці, поєднуючи лук з нюдовими туфлями-човниками на підборах.
У Ранії було стильне укладання, насичений макіяж на обличчі, королева також доповнила образ кількома каблучками, браслетами та годинником на зап'ясті. А ще зробила французький манікюр.
Вона запостила кілька фотографій у своєму Instagram. На одному з них Ранія зазнімкована з чоловіком королем Абдаллою II, а на іншому зі своєю невісткою – принцесою Раджвою.
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Нагадаємо, нещодавно чоловік Раджви показував нове фото їхньої тримісячної дочки принцеси Іман, разом із якою дивився футбол.
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