У червоному луку та нюдових туфлях: ефектна королева Ранія з'явилася з родиною на відкритті парламенту

Монарша пара відкрила 20-ту сесію парламенту. Королева Ранія з'явилася на заході в ефектному червоному аутфіті – блузці з краваткою та плісованій спідниці, поєднуючи лук з нюдовими туфлями-човниками на підборах.

У Ранії було стильне укладання, насичений макіяж на обличчі, королева також доповнила образ кількома каблучками, браслетами та годинником на зап'ясті. А ще зробила французький манікюр.

Вона запостила кілька фотографій у своєму Instagram. На одному з них Ранія зазнімкована з чоловіком королем Абдаллою II, а на іншому зі своєю невісткою – принцесою Раджвою.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, нещодавно чоловік Раджви показував нове фото їхньої тримісячної дочки принцеси Іман, разом із якою дивився футбол.

Читайте також:

Стиль королеви Ранії (18 фото)