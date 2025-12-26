- Дата публікації
У червоному лижному костюмі і з дітьми: Іванка Трамп показала знімки з різдвяних канікул
Донька президента США і бізнесвумен разом із родиною відпочиває у горах.
Іванка Трамп разом зі своєю сім’єю проводить різдвяні канікули на гірськолижному курорті. Звідти вона опублікувала цікаві світлини.
Іванка разом із дітьми — донькою Арабеллою, синами Джозефом і Теодором — насолоджувалася катанням на лижах.
Трамп була одягнена у червоний лижний костюм із бежевим хутряним коміром, чорний шолом, окуляри і чорні рукавиці.
«Веселого Різдва з гір. Найкращий подарунок — це час, проведений разом. Бажаю всім радісного Різдва, сповненого любові, вдячності та родини», — побажала Іванка своїм підписникам.
