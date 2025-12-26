ТСН у соціальних мережах

У червоному лижному костюмі і з дітьми: Іванка Трамп показала знімки з різдвяних канікул

Донька президента США і бізнесвумен разом із родиною відпочиває у горах.

Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп разом зі своєю сім’єю проводить різдвяні канікули на гірськолижному курорті. Звідти вона опублікувала цікаві світлини.

Іванка Трамп із сином / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із сином / © Instagram Іванки Трамп

Іванка разом із дітьми — донькою Арабеллою, синами Джозефом і Теодором — насолоджувалася катанням на лижах.

Діти Іванки Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Діти Іванки Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Трамп була одягнена у червоний лижний костюм із бежевим хутряним коміром, чорний шолом, окуляри і чорні рукавиці.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

«Веселого Різдва з гір. Найкращий подарунок — це час, проведений разом. Бажаю всім радісного Різдва, сповненого любові, вдячності та родини», — побажала Іванка своїм підписникам.

Іванка Трамп із сином / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із сином / © Instagram Іванки Трамп

