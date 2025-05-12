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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У червоному мереживному костюмі: королева Сільвія сяяла на церемонії в Нью-Йорку

Королева Швеції Сільвія виступила на церемонії вручення медалей Пошани на острові Елліс у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Сільвія

Королева Сільвія / © Getty Images

На заході Її Величності було вручено Глобальну гуманітарну медаль острова Елліс, про що повідомляється в Instagram шведської королівської родини.

«Королева отримала нагороду за „її довічну відданість гуманітарним цілям, особливо її роботу із захисту вразливих дітей через Всесвітній дитячий фонд та Фонд наставників, її лідерство у просуванні догляду за хворими деменцією через Silviahemmet та її відданість розширенню прав та можливостей молоді та підтримці людей з обмеженими можливостями у всьому світі“, — йдеться в заяві.

Глобальна гуманітарна медаль острова Елліс — американська нагорода, яка вручається міжнародним лідерам.

Королева Сільвія / © Getty Images

Королева Сільвія / © Getty Images

81-річна королева Сільвія з’явилася на церемонії у червоному мереживному костюмі з прозорими рукавами, ідеальною зачіскою та вечірнім макіяжем зі стрілками на повіках. Королева доповнила образ золотим кольє на шиї та великими сережками.

Супроводжувала на церемонії королеву її молодша дочка — принцеса Мадлен, яка є почесним віце-головою Childhood. Принцеса поділилася кількома фото у своєму Instagram і написала:

«Я була дуже горда супроводжувати свою маму, коли вона отримала Глобальну гуманітарну медаль Елліс-Айленда Пошани у ці вихідні. За всю роботу, яку моя мама зробила по всьому світу з Childhood, Mentor та Silviahemmet — це був дуже заслужений момент! ❤️».

Принцеса Мадлен і королева Сильвія / © Принцеса Мадлен/Instagram

Принцеса Мадлен і королева Сильвія / © Принцеса Мадлен/Instagram

Фото принцеси Мадлен з Нью-Йорка / © Принцеса Мадлен/Instagram

Фото принцеси Мадлен з Нью-Йорка / © Принцеса Мадлен/Instagram

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