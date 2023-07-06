У червоному міні, усипаному квітами: принцеса Марія-Олімпія відвідала модне шоу

Грецька принцеса зараз перебуває на Тижні моди у Парижі.

26-річна принцеса Марія-Олімпія побувала на показі колекції Valentino Fall 2023 Couture Collection у Chateau de Chantilly.

Дівчина з'явилася перед камерами фотографів у мініатюрній червоній сукні без бретельок та з червоними трояндами на подолі, доповнивши лук чорними мюлями на підборах. Жодними прикрасами принцеса доповнювати свій образ не стала, коротке волосся розпустила, а макіяж зробила з чорними стрілками на повіках і рожевим блиском на губах.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Раніше принцеса Марія-Олімпія відвідувала показ Christian Dior Haute Couture Fall/Winter 2023/2024, де з'явилася у приголомшливій білій сукні з відкритими плечима, підкресливши талію широким шкіряним поясом чорного кольору із золотою пряжкою.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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