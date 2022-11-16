Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У червоному оксамитовому костюмі: ефектний вихід бельгійської королеви Матильди

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
525
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У червоному оксамитовому костюмі: ефектний вихід бельгійської королеви Матильди

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева Бельгії Матильда вчора відвідала урочистий захід у Брюсселі.

49-річна королева-консорт з'явилася на галавечері з нагоди 20-річчя організації "Зниклі діти в Європі".

Королева Паола — мати короля Філіпа, чоловіка Матильди — є почесним президентом Комітету із захисту дітей, що зникли безвісти в Європі.

На вчорашньому вечорі Матильда виблискувала в оксамитовому костюмі кольору стиглої вишні, під який підібрала чорні гостроносі туфлі-човники на підборах, а в руках тримала маленький чорний клатч.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

Волосся у Її Величності було укладене в красиву зачіску, вона зробила вечірній макіяж, який все одно був мінімальним і одягла чорні сережки-кліпси з дрібним камінням усередині.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

Цього тижня ми вже бачили Матильду під час візиту до комуни Тюбіз, де  відбувся захід, в рамках якого говорили про важливість психологічного благополуччя. Там королівська особа взяла участь у велопробігу та сама сіла на велосипед.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
525
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація