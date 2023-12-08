У червоному пальті Burberry за 5900 доларів: княгиня Шарлін на відкритті різдвяної ялинки

45-річна принцеса Шарлін мала святковий гламурний вигляд, одягнувши ансамбль із червоного тартану. На ній було червоне пальто в клітинку Burberry за 5900 доларів, а під ним чорна водолазка. Шарлін доповнила образ перлинними сережками-висячками, лаконічним укладанням та макіяжем з блиском на губах та злегка підкресленими очима.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Її чоловік князь Альбер II був у темному костюмі-двійці, який він носив із класичними туфлями на шнурівці та темною курткою. Пара усміхнулася, позуючи для фотографій разом із президентом Monte-Carlo Societe des Bains de Mer Стефаном Валері та сестрою Альбера – принцесою Стефанією.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Святковий вихід послідував за нещодавньою появою пари на галаконцерті на честь Національного дня Монако, де Шарлін сяяла в червоному аутфіті.

Відкриття Різдвяна ілюмінація перед казино Монте-Карло / Фото: Getty Images

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