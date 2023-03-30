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У червоному пальті і елегантному капелюсі: яскравий образ першої леді Німеччини на зустрічі з королем

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У червоному пальті і елегантному капелюсі: яскравий образ першої леді Німеччини на зустрічі з королем

Ельке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Ельке Бюденбендер в образі lady in red вітала британських монархів.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і його дружина Ельке Бюденбендер взяли участь у церемонії зустрічі короля Чарльз III і його дружини королеви-консорта Камілли, які прибули до Німеччини з триденним державним візитом. Захід відбувся біля Бранденбурзьких воріт у Берліні.

Ельке Бюденбендер, королева Камілла, король Чарльз III, Франк-Вальтер Штайнмаєр / © Associated Press
Ельке Бюденбендер, королева Камілла, король Чарльз III, Франк-Вальтер Штайнмаєр / Фото: Associated Press
Ельке Бюденбендер / © Associated Press
Ельке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Перша леді Німеччини обрала для своєї появи образ lady in red. На ній було елегантне червоне пальто з округлим коміром А-силуету і замшеві сірі туфлі на шпильках.

Ельке Бюденбендер / © Associated Press
Ельке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Аутфіт Ельке доповнила світлим крислатим капелюхом із червоною стрічкою. Вона прикрасила вуха золотими сережками-кліпсами, а шию – ланцюжком. У макіяжі дружина президента зробила акцент на червоній помаді.

Ельке Бюденбендер, королева Камілла, король Чарльз III, Франк-Вальтер Штайнмаєр / © Associated Press
Ельке Бюденбендер, королева Камілла, король Чарльз III, Франк-Вальтер Штайнмаєр / Фото: Associated Press

Королева Камілла з'явилася у блакитному ансамблі, яке для неї на замовлення створив британський модельєр Брюс Олдфілд.

Ельке Бюденбендер, королева Камілла, король Чарльз III, Франк-Вальтер Штайнмаєр / © Associated Press
Ельке Бюденбендер, королева Камілла, король Чарльз III, Франк-Вальтер Штайнмаєр / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
780
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