У червоному пальті і елегантному капелюсі: яскравий образ першої леді Німеччини на зустрічі з королем

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і його дружина Ельке Бюденбендер взяли участь у церемонії зустрічі короля Чарльз III і його дружини королеви-консорта Камілли, які прибули до Німеччини з триденним державним візитом. Захід відбувся біля Бранденбурзьких воріт у Берліні.

Ельке Бюденбендер, королева Камілла, король Чарльз III, Франк-Вальтер Штайнмаєр / Фото: Associated Press

Ельке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Перша леді Німеччини обрала для своєї появи образ lady in red. На ній було елегантне червоне пальто з округлим коміром А-силуету і замшеві сірі туфлі на шпильках.

Ельке Бюденбендер / Фото: Associated Press

Аутфіт Ельке доповнила світлим крислатим капелюхом із червоною стрічкою. Вона прикрасила вуха золотими сережками-кліпсами, а шию – ланцюжком. У макіяжі дружина президента зробила акцент на червоній помаді.

Ельке Бюденбендер, королева Камілла, король Чарльз III, Франк-Вальтер Штайнмаєр / Фото: Associated Press

Королева Камілла з'явилася у блакитному ансамблі, яке для неї на замовлення створив британський модельєр Брюс Олдфілд.

Ельке Бюденбендер, королева Камілла, король Чарльз III, Франк-Вальтер Штайнмаєр / Фото: Associated Press

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