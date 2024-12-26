У червоному пальті і високих чоботах: міністерка сільського господарства Франції потрапила під приціл папараці

Анні Женевар обрала для свого виходу яскравий верхній одяг і манікюр.
Міністерка сільського господарства, продовольчого суверенітету та лісового господарства Франції – Анні Женевар – потрапила під приціл фоторафів, коли приїхала на зустріч у Міжміністерському кризовому центрі Міністерства внутрішніх справ у Парижі.
Вона мала яскравий вигляд. Політикиня була одягнена у класичне червоне пальто, чорний светр із високою горловиною та сіру твідову спідницю довжини міді.
Свій діловий образ Анні доповнила чорними шкіряними високими чоботами на стійких підборах. Женевар зробила укладання, яскравий макіяж смокі-айс і з червоною помадою, а також червоний манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями, а руки – золотими каблучками.
Нагадаємо, а міністерки енергетики Франції прибула на робочу зустріч у червоному жакеті і ботильйонах на підборах.
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