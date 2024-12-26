У червоному пальті і високих чоботах: міністерка сільського господарства Франції потрапила під приціл папараці

Анні Женевар обрала для свого виходу яскравий верхній одяг і манікюр.

Міністерка сільського господарства, продовольчого суверенітету та лісового господарства Франції – Анні Женевар – потрапила під приціл фоторафів, коли приїхала на зустріч у Міжміністерському кризовому центрі Міністерства внутрішніх справ у Парижі.

Вона мала яскравий вигляд. Політикиня була одягнена у класичне червоне пальто, чорний светр із високою горловиною та сіру твідову спідницю довжини міді.

Анні Женевар / Фото: Associated Press

Свій діловий образ Анні доповнила чорними шкіряними високими чоботами на стійких підборах. Женевар зробила укладання, яскравий макіяж смокі-айс і з червоною помадою, а також червоний манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями, а руки – золотими каблучками.

Нагадаємо, а міністерки енергетики Франції прибула на робочу зустріч у червоному жакеті і ботильйонах на підборах.

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