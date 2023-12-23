У червоному пальті і з гарними локонами: принцеса Софія з сім'єю сходила до опери

Принц Карл Філіп та його дружина принцеса Софія разом зі старшими дітьми сходили на виставу до опери.

Сім'я сходила на "Лускунчика" до Опери. Принцеса Софія з'явилася цього вечора на публіці в гранатово-червоному пальті із золотим ґдзиком на комірі. А в руках тримала молочний клатч із лакованої шкіри.

Принцеса зробила гарне укладання локонами та вечірній макіяж та червоний манікюр. Її чоловік принц Карл Філіп був у темному костюмі, білій сорочці та з краваткою.

Сини королівської пари були в пальтах та джемперах.

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"Цими вихідними настало чудове різдвяне відчуття, коли у нас з'явилася можливість ще раз насолодитися "Лускунчиком" в Опері. Дякуємо!", — підписала кадри родина.

Нагадаємо, сьогодні свій 80-річний ювілей святкує мати принца Карла Філіпа – королева Сільвія. З нагоди свята палац опублікував нове фото.

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