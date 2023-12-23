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У червоному пальті і з гарними локонами: принцеса Софія з сім'єю сходила до опери

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У червоному пальті і з гарними локонами: принцеса Софія з сім'єю сходила до опери

Принцеса Софія та принц Карл Філіп зі своїми синами / Фото: Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

Принц Карл Філіп та його дружина принцеса Софія разом зі старшими дітьми сходили на виставу до опери.

Сім'я сходила на "Лускунчика" до Опери. Принцеса Софія з'явилася цього вечора на публіці в гранатово-червоному пальті із золотим ґдзиком на комірі. А в руках тримала молочний клатч із лакованої шкіри.

Принцеса зробила гарне укладання локонами та вечірній макіяж та червоний манікюр. Її чоловік принц Карл Філіп був у темному костюмі, білій сорочці та з краваткою.

Сини королівської пари були в пальтах та джемперах.

(гортайте фото праворуч)

"Цими вихідними настало чудове різдвяне відчуття, коли у нас з'явилася можливість ще раз насолодитися "Лускунчиком" в Опері. Дякуємо!", — підписала кадри родина.

Нагадаємо, сьогодні свій 80-річний ювілей святкує мати принца Карла Філіпа – королева Сільвія. З нагоди свята палац опублікував нове фото.

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Дата публікації
Перегляди
62
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